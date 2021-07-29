В Болгарии тысячи людей умерли из-за ошибок при организации вакцинации от СОVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июля 2021, 07:15 Источник: ТАСС

Roman Denisov, Роман Денисов, globallookpress.com

В Болгарии тысячи людей умерли из-за ошибок властей при организации вакцинации от коронавирусной инфекции СОVID-19.

Министр здравоохранения правительства Болгарии Стойчо Кацаров, отвечая в среду, 28 июля, на вопросы депутатов болгарского парламента, заявил, что ошибки, допущенные при организации кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, привели к гибели порядка 10 тысяч граждан, большая часть которых были пожилыми людьми.

Стойчо Кацаров уточнил, что ошибки заключаются в том, что не был дан приоритет гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти людей во время второй волны пандемии, хотя жизни могли бы быть спасены, поскольку около 80% умерших были пожилые граждане. Второй серьезой ошибкой министр назвал ошибку при заказе вакцин от COVID-19.

Болгария заказывала больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, а не другие препараты, одобренные в ЕС (вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen). А из-за задержки поставок до конца февраля в Болгарии были привиты менее 200 тысяч человек.

В Болгарии сейчас привиты от коронавируса полностью лишь 16,2% населения, первую дозу вакцины получили 18,1% жителей. По этим показателям страна занимает последнее место в Евросоюзе,- передает ТАСС.

В Болгарии действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который 28 июля был продлен до конца августа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости