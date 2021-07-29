В ООН заявили, что Мьянма превращается в страну - суперраспространителя COVID-19

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29 июля 2021, 07:36

Vladimir Snatenkov, globallookpress.com

В ООН заявили, что Мьянма в настоящее время превращается в страну - суперраспространителя коронавирусной инфекции COVID-19. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что точное количество заражений и смертность из-за ковида в этом государстве неизвестны. Том Эндрюс подчеркнул, что при этом Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Представитель ООН заявил изданию The Guardian, что ситуация в Мьянме может привести к тому, что из этой страны коронавирусная инфекция будет распространяться бесконтрольно и приводить к возникновению новых очагов заражения по всему региону.

"Это факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация",- подчеркнул Эндрюс.

По оценке ООН, Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны.

По данным Минздрава Мьянмы, за два месяца от ковида скончались более четырех тысяч человек – это больше, чем за весь период пандемии. The Guardian пишет, что программа вакцинации в Мьянме не развивается.

Напомним, в Мьянме 1 февраля 2021 года произошел военный переворот из-за "фальсификации выборов" 8 ноября 2020 года.

Мьянма (Бирма) - государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай.

Население, по данным на 2020 год - 54 миллиона 409 800 человек. Соседние страны - Индия, Китай, Таиланд.

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