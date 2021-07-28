Байден сообщил о встрече в Белом доме со Светланой Тихановской

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28 июля 2021, 20:57

Тихановская и Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Президент США Джозеф Байден принял в Белом доме Светлану Тихановскую, принимавшую участие в выборах президента Белоруссии. Оппозиция считает её победителем президентских выборов.

Тихановская рассказала американскому президенту об ожиданиях содействия со стороны США. О встрече сообщили как Тихановская, так и Байден.

"Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и всеобщим правам человека»", — пишет Байден в Twitter.

Тихановская в среду в своем Telegram-канале написала, что как политик, рада встрече с американским президентом. "Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии",- добавила Светлана Тихановская.

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