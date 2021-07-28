Зеленский ввёл в состав СНБО нового главнокомандующего ВCУ Валерия Залужного

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28 июля 2021, 20:33 Источник: РИА Новости

Валерий Залужный

Владимир Зеленский ввёл в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Бывший главком ВСУ Руслан Хомчак из состава СНБО выведен.

Президент Украины подписал соответствующий указ. Документ в среду опубликован на сайте офиса главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака",- говорится в тексте президентского указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе президента Владимира Зеленского. Пост главкома ВСУ занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также глава государства уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря СНБО. На эту должность назначен Хомчак,- передает РИА Новости.

48-летний Валерий Федорович Залужный - генерал-майор. Родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский (Житомирская область).

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