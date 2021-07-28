МИД Венгрии сообщил, что привитые от COVID-19 россияне могут въехать в страну без ПЦР-теста

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28 июля 2021, 20:03 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Российские граждане при наличии сертификата о прививке любой из вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 могут свободно въезжать на территорию Венгрии.

В МИД Венгрии уточнили правила въезда в страну для российских граждан. "Граждане РФ с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина", - сообщили в венгерском внешнеполитическом ведомстве. Каким препаратом привиты россияне, значения для въезда в Венгрию не имеет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в понедельник заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам Российской Федерации, вакцинированным от коронавирусной инфекции COVID-19.

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