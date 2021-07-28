В Грузии при нехватке мест в больницах обустроят полевые госпитали для больных COVID-19

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28 июля 2021, 19:28 Источник: Коммерсантъ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Грузии начнут разворачивать полевые госпитали для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, если в ближайшее время им не хватит мест в стационарах. О высокой вероятности открытия полевых госпиталей в среду журналистам заявила министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Из-за того, что жители Грузии продолжают устраивать застолья и отказываются от вакцинации, в стране складывается катастрофическая ситуация с эпидемией ковида. Комбинацией двух этих факторов в стране объясняют то, почему Грузия, считавшаяся раньше примером успешной борьбы с пандемией, опустилась на последнее место в регионе по эффективности противодействия COVID-19,- пишет "Коммерсантъ".

Тикарадзе также сказала, что "правительство рассматривает вопрос мобилизации добровольцев".

По данным источника в Минздраве, речь идет о мобилизации всех лиц, имеющих опыт работы в медицине, том числе военврачей, пенсионеров и студентов-медиков.

Если 25–26 июля Минздрав сообщил о 2600 заболевших, то 27 июля число новых инфицированных выросло до 3666. Общее число заболевших ковидом в Грузии, где живет около 3,7 млн человек, превысило 410 900. Из них умерли более 5800 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

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