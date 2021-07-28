Зеленский в ответе на статью Путина про Украину назвал Киевскую Русь «матерью украинской истории»

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28 июля 2021, 18:10 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы».

В поздравлении Зеленский заявил, что 24 области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.

Президент Украины сказал следующее: «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями». Он подчеркнул, что доказательства не на бумаге, а в металле и камне. «Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, «находясь за тысячи километров».

Ранее 12 июля президент РФ Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Путин назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой. Российский лидер подчеркнул, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы. Как он заключил, духовный выбор князя Влади­мира и сейчас во многом определяет родство русского и украинского народов.

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