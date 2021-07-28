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Во французском правительстве заявили, что четвёртая волна COVID-19 охватила всю Францию
28 июля 2021, 16:49
Во Франции санитарная ситуация продолжает ухудшаться, четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 затронула всю территорию Пятой республики.
О том, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию, в среду заявил официальный представитель правительства этой европейской страны Габриэль Атталь. Он отметил, что ежедневно в среднем фиксируется более 19 тысяч заболевших, то есть на 97% больше, чем неделю назад, и это вызывает обеспокоенность.
По информации Атталя, за прошедшие сутки в стране выявили 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
Власти Франции вынуждены подумать об ужесточении противоэпидемиологических мер в связи с распространением штамма "Дельта".
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