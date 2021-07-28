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Во французском правительстве заявили, что четвёртая волна COVID-19 охватила всю Францию

, 16:49

Во Франции санитарная ситуация продолжает ухудшаться, четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 затронула всю территорию Пятой республики.

О том, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию, в среду заявил официальный представитель правительства этой европейской страны Габриэль Атталь. Он отметил, что ежедневно в среднем фиксируется более 19 тысяч заболевших, то есть на 97% больше, чем неделю назад, и это вызывает обеспокоенность.

По информации Атталя, за прошедшие сутки в стране выявили 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Власти Франции вынуждены подумать об ужесточении противоэпидемиологических мер в связи с распространением штамма "Дельта".

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