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Литва получит от Украины гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией

, 15:28

Литва получит от Украины гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией
pixabay.com

Украина предоставит Литве колючую проволоку, которую задействуют для обустройства границы с Белоруссией. Соответствующий проект указа президента одобрил сегодня, 28 июля, украинский кабмин.

Отмечается, что речь идет о гуманитарной помощи. Причиной такого решения Киева стало увеличившееся количество нелегальных мигрантов с белорусской территории. Заседание кабмина транслировалось на канале правительства в YouTube.

По словам Дмитрия Кулебы, главы украинского внешнеполитического ведомства, Литве не хватает технических средств для обустройства границы, в связи с чем Вильнюс обратился за помощью к Киеву. Он добавил, что на границе Литвы с Белоруссией наблюдается критическая ситуация.

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