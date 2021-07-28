В Китае решили повысить рождаемость, объявив войну репетиторам

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28 июля 2021, 13:21 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В КНР утверждены новые правила по надзору за частным образованием. Целью нововведений является снижение стресса учеников и нагрузки на родителей, которые вынуждены тратить большие деньги, чтобы дети сдали единый госэкзамен и могли поступить в лучшие университеты.



Стоимость индустрии дополнительных занятий в КНР оценивается в 120 млрд долларов. Теперь эти средства попали в зону риска. Дело в том, что новые правила запрещают частное репетиторство по основным школьным предметам. Все организации, которые предлагают помощь в освоении школьных программ, должны будут зарегистрироваться как фирмы, не получающие прибыль. Дополнительные занятия будут запрещены в конце недели, во время государственных праздников и школьных каникул.



В сфере репетиторства в Китае активно задействован иностранный капитал. При этом некоторые акции китайских компаний, занимающихся частным обучением, уже потеряли 40–60% стоимости. Государство будет также следить за тем, чтобы иностранные фирмы и преподаватели не могли оказывать влияния на взгляды подрастающего поколения.



В то же время председателем КНР Си Цзиньпином озвучена новая цель - повысить уровень рождаемости. Правительство недавно разрешило китайским семьям иметь по три ребенка.



В Китае до 75% детей школьного возраста охвачено системой дополнительного обучения.



«Пройти в престижный вуз, занимаясь только в школе, заведомо нереально. Все родители, которые настраивают своих детей на успех в жизни, начинают пропускать их через какие-то системы дополнительного образования», - отметил Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.



Одной из причин того, что за границей учится много китайских студентов, состоит в том, что там в институт можно поступить, минуя эту страшную систему, считает эксперт. Такая жесткая конкуренция действительно влияет на рождаемость. Родители понимают, что если у них будет больше детей, то они не смогут обеспечить им нормальное будущее.



«Эта система – по существу, соковыжималка для детей, которые порой получали травмы на всю жизнь. Поэтому, даже если правительство перегнет палку, на мой взгляд, принятые решения в принципе правильные», – заключил эксперт.





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