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В AstraZeneca сообщили о повышенной вероятности образования тромбов после первой дозы вакцины

, 12:34 Источник: ТАСС

В AstraZeneca сообщили о повышенной вероятности образования тромбов после первой дозы вакцины
шприц, MÃ°Rcio Pannunzio/Keystone Press Agency

В британско-шведской компании AstraZeneca заявили, что вероятность образования тромбов у пациентов, получивших первую дозу вакцины против коронавируса, заметно выше, чем у непривитых людей.

Уточняется, что тромбоцитопения развивается у восьми человек из миллиона привитых первой дозой вакцины Vaxzevria от AstraZeneca. После получения второй дозы тромбы выявляли у 2,3 человека на один миллион привитых, что можно сравнить с показателями людей, которые не вакцинировались.

Вышеуказанное исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах препарата, которые были собраны по всему миру. 

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