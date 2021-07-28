В AstraZeneca сообщили о повышенной вероятности образования тромбов после первой дозы вакцины

В британско-шведской компании AstraZeneca заявили, что вероятность образования тромбов у пациентов, получивших первую дозу вакцины против коронавируса, заметно выше, чем у непривитых людей.
Уточняется, что тромбоцитопения развивается у восьми человек из миллиона привитых первой дозой вакцины Vaxzevria от AstraZeneca. После получения второй дозы тромбы выявляли у 2,3 человека на один миллион привитых, что можно сравнить с показателями людей, которые не вакцинировались.
Вышеуказанное исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах препарата, которые были собраны по всему миру.
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