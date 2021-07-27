В ВВС США заявили о рекордном числе перехваченных у Аляски российских самолетов в 2020 году

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27 июля 2021, 21:06 Источник: ТАСС

Аляска, pixabay.com

Заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что военно-воздушные силы страны перехватили в 2020 году у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с завершения холодной войны.

Клинтон Хиноут уточнил, что в настоящий момент существуют не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, но и конкретная активность, причем не только доброжелательная. В качестве примера замначальника штаба ВВС США привел данные о том, что в прошлом году американская сторона перехватила больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.

"Так что идет не просто соревнование, а соревнование в военной сфере", – заключил Хиноут.

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