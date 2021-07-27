Ватикан впервые в истории обнародовал данные о своей недвижимости по всему миру

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27 июля 2021, 12:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Управление имуществом Святого Престола (APSA) впервые за всю историю католической церкви опубликовало данные о недвижимости, принадлежащей Ватикану.



Согласно данным доклада APSA, Ватикану принадлежит более 5 тыс. объектов недвижимости. В Риме и на близлежащей территории находится 92% объектов. Порядка 40% зданий Ватикана в Италии занимают школы, монастыри и больницы. Остальные 1120 объектов находятся в других странах и крупных городах, включая Лондон, Париж, Женеву, Лозанну.



Известно, что покупка одного из зданий в Лондоне обошлась Ватикану более чем в $400 млн и была связана с мошенничеством. На следующей неделе начнется судебный процесс, на котором предстанут 10 человек, связанных с этой сделкой, в том числе влиятельный кардинал Анджело Беччу. Им вменяются в вину злоупотребления, отмывание денег, растрата и прочее.



Финансовые показатели за 2020 год, согласно данным APSA, оказались вполне приемлемыми. Несмотря на пандемию и предварительный прогноз дефицита бюджета в €82 млн, он в итоге составил лишь €66,3 млн. Причем в 2019 году дефицит был €79,2 млн.





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