Талибы сообщили о сбитом ими вертолёте ВВС Афганистана

Талибам удалось сбить принадлежащий афганским ВВС военный вертолет. Винтокрылая машина упала близ центра района Над-е Али в провинции Гильменд.
Также боевики радикального движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) захватили центр указанного района. Кроме того, им в руки попался начальник полиции. Этой информацией поделился в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
По словам талибов, они ранили и убили большое количество афганцев, забрали боеприпасы и оружие. При этом местное агентство “Пажвак” сообщает, что вертолет ВВС Афганистана совершил аварийную посадку. В афганской армии заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.
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