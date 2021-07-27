Турецкий профессор Унал призвал Москву смириться с поставками оружия на Украину

Турецко-украинские переговоры касательно поставок вооружения не должны сказываться на отношениях Анкары с Российской Федерацией. Так считает профессор университета в Турции Малтепе Хасан Унал.
Он подчеркнул, что Вашингтон, Запад и прочие будут только натравливать Киев на Россию, а у Турции нет причин провоцировать украинскую сторону. Унал призвал российское руководство смириться с тем, что Анкара и в дальнейшем будет сотрудничать более активно с Украиной. По его словам, “пара десятков турецких беспилотников” не позволит Украине стать мощнее РФ в военном плане.
По мнению профессора, Анкара смогла бы стать посредником между Москвой и Киевом, поскольку желает иметь хорошие отношения с обеими странами. Унал добавил, что турецко-украинские отношения РФ не угрожают.
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