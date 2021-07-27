Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о пытках и похищениях со стороны ВСУ

Василий Прозоров, ранее являвшийся подполковником Службы безопасности Украины, сообщил о своей готовности поделиться с ЕСПЧ информацией о внесудебных расправах и пытках со стороны украинских силовиков. Он готов сделать это, если будут соблюдаться “некоторые требования безопасности”.
По словам Прозорова, он может рассказать о решении украинских властей не закрывать воздушное пространство над районом АТО. “Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО”,- сказал он.
Отметим, что на днях Российская Федерация подала межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. Она стала первой за все время. Что касается Прозорова, то у него были командировки в Донбасс в период с 2014 по 2015 годы. Кроме того, он являлся заместителем командира сектора "М" АТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.