Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о пытках и похищениях со стороны ВСУ

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27 июля 2021, 07:53 Источник: РИА Новости

Европейский суд по правам человека, фото: Stefan Jaitner/Global Look Press

Василий Прозоров, ранее являвшийся подполковником Службы безопасности Украины, сообщил о своей готовности поделиться с ЕСПЧ информацией о внесудебных расправах и пытках со стороны украинских силовиков. Он готов сделать это, если будут соблюдаться “некоторые требования безопасности”.

По словам Прозорова, он может рассказать о решении украинских властей не закрывать воздушное пространство над районом АТО. “Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО”,- сказал он.

Отметим, что на днях Российская Федерация подала межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. Она стала первой за все время. Что касается Прозорова, то у него были командировки в Донбасс в период с 2014 по 2015 годы. Кроме того, он являлся заместителем командира сектора "М" АТО.

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