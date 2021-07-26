Президент Туниса Каис Саид ввёл в стране комендантский час до 27 августа

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26 июля 2021, 21:59

фото: Jdidi Wassim, globallookpress.com

Президент Туниса Каис Саид в понедельник ввёл в стране комендантский час до 27 августа. В Тунисе запрещены, пока на месяц, массовые собрания граждан, передвижение граждан и транспортных средств по стране с 19:00 до 06:00 по местному времени, за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены. Срок действия комендантского часа может быть изменён.

В субботу, 24 июля, в нескольких городах Туниса прошли митинги, участники которых требовали суда над коррупционерами и роспуска парламента. В столице протестующие попытались пробраться к зданию, где находится Ассамблея народных представителей. В ходе демонстрации они бросали бутылки и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Президент на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.

После того как он объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей, армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Каис Саид лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов, - передает RT.

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