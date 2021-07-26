Учитель Зеленского объяснил, почему президент Украины говорит на украинском языке с ошибками

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26 июля 2021, 19:28

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Учитель украинского языка Александр Авраменко, преподававший предмет Владимиру Зеленскому, объяснил, почему президент говорит с ошибками. По мнению Авраменко, речь Зеленского "далека от идеала" из-за недостатка у него практики в прошлом. Он уточнил, что в семье будущего президента никто не говорил по-украински.

Преподаватель Зеленскго отметил, что жизнь заставила перейти его бывшего ученика на украинский.

Ошибками Авраменко назвал: "Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы". В беседе с порталом Obozrevatel он сказал, что Зеленскому "работать и работать", - передает РИА Новости.

Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский до вступления в должность президента.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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