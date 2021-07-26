Экс-президент Украины Кравчук подключен к аппарату ИВЛ после операции на сердце в июне

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26 июля 2021, 18:52

Леонид Кравчук, фото с сайта: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Операция была плановой. Политика прооперировали еще 29 июня.

Издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены Кравчука в контактной группе из-за его состояния здоровья пока не рассматривался.

После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет,- передает РИА Новости.

Украинское издание APnews со ссылкой на источник из близкого окружения Кравчука уточняет, что динамика выздоровления политика после сложной операции очень медленная, и пока никто ничего по этому поводу не комментирует.

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