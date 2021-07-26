В Абхазии нашли тело утонувшего туриста из Санкт-Петербурга

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26 июля 2021, 12:00 Источник: ТАСС

машина полиции, Anton Belitsky/Russian Look

В акватории Гагры спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, который утонул 22 июля. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 26 июля, в пресс-службе МЧС Абхазии.

Согласно последним данным, в акватории Гагры был найден мертвым турист из Санкт-Петербурга по имени Антон Андреевич Попов, родившийся в 1991 году. Спасатели извлекли тело молодого мужчины на поверхность. Впоследствии останки доставили в морг Гагрской районной больницы.

Подробностей гибели жителя Петербурга к настоящему моменту не поступало.

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