Генерал ВС США Маккензи заявил о намерении страны продолжать наносить авиаудары в поддержку военных Афганистана

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25 июля 2021, 22:35 Источник: РИА Новости

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Соединенные Штаты и в дальнейшем будут наносить удары с воздуха, чтобы поддерживать афганские силы безопасности. Такое заявление сделал генерал Кеннет Маккензи, являющийся командующим Центральным командованием американских ВС.

Он подчеркнул, что американцы продолжают поддерживать силы безопасности Афганистана путем большего числа авиаударов. Он отметил, что усиленная поддержка США будет наблюдаться в течение следующих нескольких недель, если боевики движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) и далее будут “совершать нападения”.

Некоторое время назад от Джона Кирби, представителя Минобороны США, поступила информация о том, что американцы совершили удары с воздуха, чтобы поддержать в Афганистане силы безопасности. После этого талибы заявили, что Соединенные Штаты столкнутся с “последствиями”.

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