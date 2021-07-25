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Народная милиция ЛНР сообщила о перехвате направлявшегося к Луганску БПЛА со взрывным устройством

, 17:12 Источник: РИА Новости

Народная милиция ЛНР сообщила о перехвате направлявшегося к Луганску БПЛА со взрывным устройством
MOD Russia/Global Look Press

Народной милиции ЛНР удалось перехватить принадлежащий Украине беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. БПЛА направлялся в сторону Луганска.

По словам Александра Мазейкина, офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, средства технической разведки зафиксировали запуск беспилотника в утренние часы накануне, в субботу. Расчеты РЭБ и ПВО вынудили летательный аппарат осуществить принудительную посадку.

Мазейкин подчеркнул, что на борту беспилотника находились два самодельных боеприпаса. Их в свою очередь обезвредили саперы Народной милиции республики. По его словам, БПЛА предстояло сбросить взрывные устройства близ республиканской администрации в центре Луганска. Мазейкин добавил, что “теракт против мирного населения республики был предотвращен”.

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