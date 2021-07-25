Японская компания Shionogi & Co приступила к испытаниям таблеток от COVID-19 на людях

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25 июля 2021, 16:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Японии стартовали испытания на людях таблеток от коронавирусной инфекции. По информации газеты Wall Street Journal, их проводит местная компания Shionogi & Co.

Речь идет о таблетках, которые принимаются раз в день. Исао Тешироги, исполнительный директор указанной компании, сообщил, что в теории они нейтрализуют COVID-19 за 5 дней. Таблетки подавляют активность фермента, используя который коронавирус копирует себя в клетках человека.

Подчеркивается, что Shionogi & Co намерена задействовать в испытаниях в стране 50-100 здоровых граждан. Они должны продлиться до будущего года. Несколько позже компания приступит к плацебо-контролируемой фазе испытаний.

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