Во Франции в ходе протестов против введения санитарных мер по коронавирусу задержали более 70 человек

Во Франции местные стражи порядка задержали несколько десятков человек во время протестов. По информации телеканала LCI, который в своем материале ссылается на МВД, на улицы вышли несогласные с санитарными мерами граждане.
Протесты наблюдались в стране накануне, 24 июля. Всего во Франции был задержан 71 гражданин. Во французской столице таких оказалось 24 человека. В ходе протестов травмы получили 2 жандарма и 27 сотрудников полиции.
Ранее от телеканала BFMTV поступила информация о том, что свыше 160 000 граждан стали участниками протестных акций. Они выступали против введения в стране санитарных пропусков. В Париже насчитывалось порядка 11000 протестующих.
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