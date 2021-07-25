Во Франции в ходе протестов против введения санитарных мер по коронавирусу задержали более 70 человек

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25 июля 2021, 15:51 Источник: РИА Новости

Gerard Bottino/Global Look Press

Во Франции местные стражи порядка задержали несколько десятков человек во время протестов. По информации телеканала LCI, который в своем материале ссылается на МВД, на улицы вышли несогласные с санитарными мерами граждане.

Протесты наблюдались в стране накануне, 24 июля. Всего во Франции был задержан 71 гражданин. Во французской столице таких оказалось 24 человека. В ходе протестов травмы получили 2 жандарма и 27 сотрудников полиции.

Ранее от телеканала BFMTV поступила информация о том, что свыше 160 000 граждан стали участниками протестных акций. Они выступали против введения в стране санитарных пропусков. В Париже насчитывалось порядка 11000 протестующих.

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