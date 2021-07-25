Медицинский исследователь Фаррар обвинил журнал The Lancet в сокрытии данных о COVID-19 в начале пандемии

В СМИ сообщили, что британский медицинский журнал The Lancet с начала пандемии COVID-19 имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждавшим передачу патогена от человека к человеку, но скрывал их.
Медицинский исследователь, директор Wellcome Trust Джереми Фаррар заявил, что информация, которая на момент начала пандемии была известна только издателям The Lancet, могла остановить рост случаев заражения и спасти миллионы людей. Журнал, однако, не стал публиковать первые исследования медиков из Китая, когда на счету была каждая минута.
Кроме того, Фаррар заметил, что в открытый доступ не выложили данные о том, что вирус способен распространяться бессимптомными носителями.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.