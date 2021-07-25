Медицинский исследователь Фаррар обвинил журнал The Lancet в сокрытии данных о COVID-19 в начале пандемии

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25 июля 2021, 10:51 Источник: Daily Mail

COVID-19, pixabay.com

В СМИ сообщили, что британский медицинский журнал The Lancet с начала пандемии COVID-19 имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждавшим передачу патогена от человека к человеку, но скрывал их.

Медицинский исследователь, директор Wellcome Trust Джереми Фаррар заявил, что информация, которая на момент начала пандемии была известна только издателям The Lancet, могла остановить рост случаев заражения и спасти миллионы людей. Журнал, однако, не стал публиковать первые исследования медиков из Китая, когда на счету была каждая минута.

Кроме того, Фаррар заметил, что в открытый доступ не выложили данные о том, что вирус способен распространяться бессимптомными носителями.

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