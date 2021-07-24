Японцы массово покидают Токио

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24 июля 2021, 18:07 Источник: golovnin_tokyo

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Жители столицы Японии начали уезжать из города накануне открытия Олимпиады-2020. Об этом рассказал находящийся в Токио журналист Василий Головнин.



Василий Головнин:



- Жители Токио накануне открытия Олимпиады массово покидали город — на скоростных дорогах выстроились пробки длиной более сорока километров, от вокзалов отходили переполненные поезда. Речь, конечно, не идет о каком-либо бойкоте летних Игр, которые в японской столице пройдут впервые с 1964 года. Просто открытие Олимпиады совпало с чередой из четырех выходных дней, и люди стремятся уехать из гигантского города, в котором после завершения сезона дождей прочно установилась влажная жара. В пятницу в Токио, по официальным данным метеослужбы, — 32 градуса по Цельсию, однако имеющаяся у прохожих личная аппаратура убедительно свидетельствует, что температура местами намного выше.



«В Токио делать нечего»



— Посмотрите — сейчас на самом деле 39 градусов, — продемонстрировал корр. ТАСС карманный цифровой термометр один из собравшихся у Национального стадиона, где вечером по местному времени состоится церемония открытия Олимпиады. — Очень жарко, моя семья на выходные уехала к морю, а я пришел сюда сделать несколько снимков на память, все же предстоит историческое событие. Хотя в Токио, честно говоря, сейчас делать нечего — экранов для болельщиков на улицах не будет, даже в пивную не пойдешь поглядеть по телевизору вместе с друзьями церемонию открытия. Пива не подадут — запрещено правилами карантина из-за короновируса! Губернатор Токио всех просила не создавать людских скоплений, чтобы не способствовать распространению болезни.



Впрочем, это правило соблюдают не все: в увеселительных районах Токио еще накануне вечером шла привычная гульба. Алкоголь там подают вовсю в нарушение правил, а подвыпившие посетители разгуливают без масок, хотя подавляющее большинство жителей города себе такое не позволяют.



В японской столице сейчас нарастает очередная волна заражений, которая по размаху приближается к печальным рекордам, установленным в январе. Страну это, конечно, беспокоит, и многие опасаются, как бы Олимпиада не дала дополнительный импульс распространению новых штаммов коронавируса. Тем более, что ситуация в Японии пока намного благополучнее, чем во многих крупных странах. За все время пандемии здесь умерли чуть более 15 тыс. человек. Конечно, любые смерти — трагедия, но это пока в сравнение не идет со многими десятками и даже сотнями тысяч жертв коронавируса в других регионах планеты.



Будет ли тайфун?



На улицах Токио в пятницу пустовато — администрация столицы попросила жителей по возможности не выезжать на автомобилях. Пробки заметны у Национального стадиона, где перекрыто несколько улиц, установлены блок-посты, ходят патрули с собаками. Небольшое автомобильное столпотворение корр. ТАСС зафиксировал и в одном из самых прохладных районов перегретого города — в Харуми на берегу Токийского залива, где разместилась наглухо перекрытая блок-постами Олимпийская деревня. Туда все еще подъезжают автобусы со спортсменами из международных аэропортов, которые сопровождают полицейские машины с мигалками.



В Токио, кстати, сконцентрировано сейчас около 12 тыс. блюстителей порядка со всей страны. Только что корр. ТАСС, например, видел на одной их улиц в центре города тяжелую машину японского аналога ОМОН с номерами префектуры, расположенной почти за две тысячи километров к юго-западу от японской столицы, на другом острове.



В целом в столице практически не видно олимпийской символики: о предстоящем событии в основном напоминают только многочисленные автомобили на водородном топливе с эмблемой Tokyo 2020 на борту, которые предоставил оргкомитету один из главных спонсоров Игр — крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor («Тойота»). Однако президент этой компании Акио Тоёда решил бойкотировать предстоящую церемонию открытия, куда он был приглашен в качестве почетного гостя. Его примеру последовали руководители и ряда других ведущих компаний страны, а также бывший премьер Синдзо Абэ, который активно работал над тем, чтобы завоевать право проведения летних Игр в японской столице. Причина проста — Олимпиада крайне непопулярна среди местного населения, большинство которого на фоне пандемии выступало за отмену или новую отсрочку Игр.



Тем не менее, опросы показывают, что смотреть соревнования дома по телевизору твердо намерены более 70% жителей страны. В Японии надеются, что Олимпиаду все же удастся провести без неприятных сюрпризов, хотя один из них уже стал намечаться. Далеко к югу на просторах Тихого океана сейчас выявлена область низкого давления, которая способна превратиться в тайфун. Если это произойдет, то он может достичь зоны японской столицы уже в понедельник-вторник.





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