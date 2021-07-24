Аргументы Недели В мире 13+

Газета Dawn сообщила об отправке военных Пакистана к границе с Афганистаном

, 13:57 Источник: РИА Новости

Газета Dawn сообщила об отправке военных Пакистана к границе с Афганистаном
pixabay.com

К границе с Афганистаном отправились пакистанские военные. Там им предстоит останавливать боевиков и военнослужащих, если те вдруг решат пересечь границу.

По информации газеты Dawn, которая в своем материале ссылается на главу МВД Пакистана Шейха Рашида Ахмеда, граница находится под контролем пакистанских регулярных войск. Ранее там находились военизированные формирования.

Подчеркивается, что в Афганистане наблюдается сегодня нестабильная ситуация. В связи с этим, как отметил Ахмед, Пакистан вынужден сдерживать беженцев, а также не позволять военным и боевикам пересекать границу. Он заключил, что конфликт на афганской территории - это внутреннее дело государства, и пакистанское руководство остается в стороне от поддержки какой-либо стороны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

В Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника

В Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника

Работодателю необходимо издать приказ об отстранении сотрудника от работы без сохранения заработной платы, который к определенному сроку не предоставил документ о прохождении вакцинации от COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью