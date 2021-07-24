Газета Dawn сообщила об отправке военных Пакистана к границе с Афганистаном

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24 июля 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

К границе с Афганистаном отправились пакистанские военные. Там им предстоит останавливать боевиков и военнослужащих, если те вдруг решат пересечь границу.

По информации газеты Dawn, которая в своем материале ссылается на главу МВД Пакистана Шейха Рашида Ахмеда, граница находится под контролем пакистанских регулярных войск. Ранее там находились военизированные формирования.

Подчеркивается, что в Афганистане наблюдается сегодня нестабильная ситуация. В связи с этим, как отметил Ахмед, Пакистан вынужден сдерживать беженцев, а также не позволять военным и боевикам пересекать границу. Он заключил, что конфликт на афганской территории - это внутреннее дело государства, и пакистанское руководство остается в стороне от поддержки какой-либо стороны.

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