Илон Маск рассказал, что в будущем планирует заниматься ресторанным бизнесом

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23 июля 2021, 17:00 Джансель Афонская

Фото: cоцсети

Сейчас в период коронавирсуной инфекции ресторанный бизнес находится в плачевном состоянии, однако Маск принял решение и подал три заявки на регистрацию товарного знака.

Еще некоторое время назад Илон Маск писал о желании создать сеть ресторанов на зарядных станциях Tesla. Многие читатели не восприняли всерьёз слова предпринимателя, однако сейчас происходят активные действия для воплощения этой идеи. В мае была подана заявка в ведомство по патентам. Логотип представляет собой стилизованную букву «Т» в честь компании Илона Маска Tesla.

На протяжении нескольких лет Маск рассказывал журналистам о желании открыть закусочные в южной Калифорнии. По его словам, это должно быть ретро место, куда могут заехать автомобилисты и насладиться необычными блюдами. И уже в апреле вышла информация о том, что есть прогресс в реализации закусочной в стиле 1950-ых годов в Санта-Монике. Следует отметить, что Илон уже знаком с ресторанным бизнесом, так как его брат Кимбалл владеет компанией Kitchen Restaurant Group, которая владеет частью ресторанной сферы в штатах Колорадо, Теннесси и Иллинойс.

После таких заявлений акции компании Tesla стали расти, однако эксперты считают, что предпринимателю нужно будет держать определённую планку, чтобы ресторанный бизнес не потерпел банкротство вскоре после открытия.

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