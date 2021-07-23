Жители Афганистана обратились за помощью к Байдену

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23 июля 2021, 15:27 Турана Гулиева,

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Как сообщает CNN, правительственные войска Афганистана обратились за помощью к президенту Соединенных штатов Джо Байдену из-за угроз со стороны радикального движения "Талибан"*.

По данным телеканала, боевики "Талибана"* совершают акты мести в отношении правительственных войск после вывода Америкой своих войск.

Согласно информации телеканала, в мае боевики убили афганца, работавшего переводчиком для вооруженных сил Америки.

Друг погибшего заявил: "Мы не можем здесь дышать. Талибы нас не пощадят... Я думал, что у нас будет прекрасный Афганистан. Мы никогда не думали, что будет так, как сейчас. Мы очень просим президента Байдена спасти нас. Мы вам помогали, и вы должны нам помочь".

Напомним, правительственные войска Афганистана борются с боевиками "Талибана"* на протяжении 20 лет. Недавно талибы сообщили, что владеют большей частью афганских земель.

* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация

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