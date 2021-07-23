Войска Афганистана освободили район Карух от боевиков «Талибана»*

Как сообщает РИА Новости, правительственные войска освободили от “Талибана”* район Карух (провинция Герат - прим. ред.) на западе страны. Об этом сообщил министр обороны АфганистанаФавад Аман.
Аман заявил: "В Герате начаты наступательные операции, и другие части провинции вскоре будут освобождены".
Напомним, война в Афганистане длится почти 20 лет. Боевики радикальной группировки “Талибан”* захватили более 80% территорий страны, где хотят возвести свой эмират, однако правительственные войска Афганистана тщательно освобождают земли от талибов.
“Талибан” – запрещенное в России террористическое движение
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