Обозреватель 19FortyFive Ларсон усмотрел в российском С-500 особенную угрозу для НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2021, 21:32 Источник: РИА Новости

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Североатлантическому альянсу в значительной степени угрожает российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500. Соответствующий материал появился на страницах 19FortyFive авторства Калеба Ларсона.

По словам эксперта, самый современный в мире ЗРК может уничтожать все имеющиеся в настоящее время средства воздушного нападения. При этом поражение производится на любой скорости и высоте. С-500 может ликвидировать баллистические ракеты и воздушные суда.

По словам обозревателя, с новым комплексом совместимы самые разные типы ракет. Ко всему прочему, С-500 демонстрирует прекрасную устойчивость к радиоэлектронным помехам. Ларсон заключил, что если этот комплекс действительно мощнее С-400, то “способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости