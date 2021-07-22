Обозреватель 19FortyFive Ларсон усмотрел в российском С-500 особенную угрозу для НАТО

Североатлантическому альянсу в значительной степени угрожает российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500. Соответствующий материал появился на страницах 19FortyFive авторства Калеба Ларсона.
По словам эксперта, самый современный в мире ЗРК может уничтожать все имеющиеся в настоящее время средства воздушного нападения. При этом поражение производится на любой скорости и высоте. С-500 может ликвидировать баллистические ракеты и воздушные суда.
По словам обозревателя, с новым комплексом совместимы самые разные типы ракет. Ко всему прочему, С-500 демонстрирует прекрасную устойчивость к радиоэлектронным помехам. Ларсон заключил, что если этот комплекс действительно мощнее С-400, то “способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО”.
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