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В Индии спасли семью, которая 15 месяцев не покидала палатку из-за страха заразиться коронавирусом

, 17:44 Источник: РИА Новости

В Индии спасли семью, которая 15 месяцев не покидала палатку из-за страха заразиться коронавирусом
pixabay.com

В Индии стражам порядка удалось спасти семью, в течение 15 месяцев не покидавшую палаточный дом из-за боязни подхватить коронавирусную инфекцию. Речь идет о супруге мужчины Чуттугалла Бенни и их детях.

По данным агентства ANI, спасли этих людей полицейские штата Андхра-Прадеш. Семья заперлась в небольшой палатке в деревне Кадали. По словам главы этой деревни Чоппалы Гурунатха, о спрятавшихся людях стало известно после прибытия туда волонтера. Ему предстояло сообщить семье, что они должны получить земельный участок.

При этом женщина и двое ее дочерей в возрасте 30 лет не стали выходить из палатки. Они сказали, что их ждет смерть в случае выхода на улицу. Выяснилось, что женщины справляли нужду внутри. Они были в очень плохом состоянии, долго не мылись. Их пришлось госпитализировать.

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