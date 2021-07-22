Белый дом не послушался Трампа и теперь обнаружил брешь в миграционной политике

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22 июля 2021, 15:18

Ежегодно в США приезжают тысячи мигрантов из бедных стран Латинской Америки. После смены власти к ним прибавились Гондурас, Сальвадор и Гватемала. Мигранты идут в США через мексиканскую границу. Только с начала года прибыло более 500 тысяч граждан иностранных государств.



На границе также заметили иранцев, поляков, кубинцев. Они наслышаны, что в Белом доме злая власть сменилась на добрую, поэтому в страну пускают всех желающих. В администрации президента США забили тревогу, когда в июне в страну со стороны Мексики перешло более 180 тысяч мигрантов. Многих стали задерживать и выдворять на родину.



Проблемы возникли с несовершеннолетними мигрантами. За них вступились американские правозащитные организации. На границе с Америкой многие молодые мамы готовы бросать детей, чтобы они смогли получить хорошее образование. В большинстве случаев их отдают в приюты. После этого у таких родителей появляется право на въезд в США для воссоединения с «семьёй». Американская власть посчитала, что сотни нелегалов в дальнейшем станут трудовыми ресурсами и будут работать на благо государства. Но «американская мечта» влечёт за собой множество проблем в виде роста преступности, ухудшения социальной политики. А ведь предыдущий президент Дональд Трамп предупреждал, и даже начал строить стену на границе с Мексикой.





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