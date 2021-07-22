Украина мечется между Европой и Китаем

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22 июля 2021, 13:28

Население Украины разделилось на два лагеря по вопросу направления развития государства. Одна половина выступает на членство в ЕС и вхождение в НАТО. Другая не заинтересована в сближении с Европой и предлагает чиновникам «поискать союзников» в Китае.



Спикер украинской делегации в Минской переговорной группе Алексей Арестович считает, что Киеву стоит внимательнее проанализировать восточное направление. Построение отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией могло бы улучшить экономическое положение Украины. При этом Арестович считает стратегическим направлением именно ЕС.



Тема внешнеполитического курса возникла в конце июня, когда Associated Press сообщило об отзыве украинскими дипломатами своей подписи в документе ООН о положении уйгуров в Синьцзяне. В Киеве испугались, что выступление против Пекина остановит поставки китайской вакцины против коронавируса. В КНР сразу же заявили, что не использует вакцину в качестве инструмента давления на политику другого государства. На Украине никак не прокомментировала ответ Китая. 13 июля состоялся телефонный диалог президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны обговорили условия сотрудничества, перспективы безвизового режима.





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