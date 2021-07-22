Англия и Франция укрепляют границы от мигрантов

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22 июля 2021, 11:51

Береговая линия Франции будет усилена дополнительными нарядами полиции. Расходы на укрепление границы понесёт британская сторона. Общая стоимость проекта оценивается в 62 миллиона евро.



Это позволит сократить количество мигрантов, стремящихся попасть в Британию через пролив Ла-Манш. Париж и Лондон вынуждены принимать меры в связи с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих на остров. Охрана будет поставлена по береговой линии между городами Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк. За два года через данный участок прошло более 7,5 тысячи нелегалов. Они плывут в страну Туманного Альбиона на шлюпках, самодельных лодках. 19 июля британские пограничники задержали рекордное количество мигрантов – 430 человек.



Соискатели убежища не боятся нового закона, по которому в Британии грозит срок до 4-х лет, видимо, условия английской тюрьмы лучше, чем свобода на родине. В Англии легче найти работу. Поэтому в стране обосновалось множество крупных африканских и азиатских диаспор.





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