Высокопоставленный архиерей Ватикана проворовался

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июля 2021, 15:02

Трибунал Ватикана в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого является высокопоставленный архиерей. Кардинала Анджело Беччу обвиняют в финансовых нарушениях при покупке недвижимости в Лондоне. Он ушёл в отставку сразу с началом следствия, несмотря на несогласие с обвинением.



Беччу стал первым в истории Католической церкви священнослужителем, обвинённым в коррупции. Участниками по делу проходят ещё 10 человек из администрации Ватикана. Их также подозревают в незаконном присвоении бюджетных средств, коррупционных преступлениях, мошенничестве, подделке документов и других преступлениях.



Сделка с недвижимостью проводилась 9 лет назад, когда Ватикан приобретал часть здания на Слоун-авеню. Его стоимость составляла 165 миллионов долларов. Объект приобретался за счёт ипотечного кредита. После брекзита стоимость апартаментов упала, в результате чего Ватикан захотел выкупить здание полностью. На этом этапе следствие и заинтересовала сделка.



Осенью 2019 году в секретариате Ватикана прошли обыски, в ходе которых выяснилось, куда были потрачены деньги представителями церкви. Часть средств были проиграны на бирже и использовались для погашения долгов. В прошлом году Анджело Беччу стал ещё и фигурантом дела о педофилах. Он пытался заплатить свидетелям, чтобы помочь кардиналу Джорджу Пеллу, который подозревается в сексуальных домогательствах над несовершеннолетними.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости