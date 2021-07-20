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Французы не могут жить без походов в кафе, а без прививок могут, но недолго

, 19:12

Французы не могут жить без походов в кафе, а без прививок могут, но недолго

С 21 июля во Франции вводится система пропусков. Ограничение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В сутки в стране заражается 12 тысяч человек. Со следующего месяца француз, не поставивший прививку от коронавируса, не сможет передвигаться по стране, посещать общественные места и заведения. Такие ограничения вызывали массу недовольства среди населения. В городах Франции периодически проходят акции протеста против карантинных мер.

Оппозиция считает, что французская власть посягает на права человека и свободу личности. В настоящее время рейтинг главы государства Эммануэля Макрона составляет 40%. Это больше, чем у предшественников Жака Ширака или Николя Саркози. Однако протестующие в большей степени радикалы и ультраправые, не входящие в число лояльных президенту

Правительству приходится действовать крайне осторожно, чтобы не вызвать массовый гнев. К примеру, на Рождество большая часть карантинных ограничений снималась, в отличие от соседних европейских стран. Более половины населения поддерживает идею обязательной вакцинации. Количество привитых граждан стремительно растёт. Французы делают выбор в пользу здоровья. При этом против вакцинации выступает младший медицинский персонал. Медсёстры считают, что прививка вредит организму и от неё необходимо отказываться.

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