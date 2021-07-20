Корабль New Shepard с богатейшим человеком мира Безосом на борту совершил успешный полет в космос
20 июля 2021, 19:41
В понедельник, 20 июля, суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту успешно совершил посадку. Прямую трансляцию первого испытательного пилотируемого полета вела компания Blue Origin.
На борту New Shepard находились владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат Марк, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Последние были самым пожилым и молодым человеком, пребывавшем в космосе, соответственно. Полет был совершен на высоту 107 км, преодолев условную границу земной атмосферы и космоса. Он продолжался 10 минут 28 секунд.
«Лучший день в жизни!» - кричали члены экипажа, благодаря команду Blue Origin.
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