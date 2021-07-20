Как идёт судебный процесс над Илоном Маском с возможным вынесением приговора в виде штрафа в 2 млрд долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2021, 16:58 Джансель Афонская

Фото: cоцсети

Процесс начался 12 числа и будет продолжаться на протяжении двух недель, на данный момент есть большая вероятность получить штраф в размере 2 млрд долларов компании Tesla.

В 2016 году миллиардер Илон Маск приобрёл компанию SolarCity, которая занимается установкой солнечных батарей. Илон на момент покупки являлся самым крупным акционером, компания имела большое количество долгов и кредитов. Она находилась на грани разорения и по сути была спасена продав свои активы за $2,6 млрд Маску.

Главным вопросом судебных заседаний является: соответствовала ли покупка компании SolarCity интересам акционеров компании Tesla. Истцы подавали заявление с обвинениями в сторону Маска основываясь на том, что основатели SolarCity Линдон и Питер Райв являются кузенами самого крупного акционера. Также заявители берут во внимание финансовое состояние компании, которое было плачевным. Как пишет Американское издание The Washington post Илон Маск говорил о прибыли, однако по статистическим данным доходы упали с 2018 по 2019 год. Также предприниматель привёл несколько аргументов в свою защиту и объяснил, что в связи с выпуском на рынок электромобиля Model 3 и сложной эпидемиологической ситуации не было возможности вывести компанию на доход.

На данные высказывания истец продемонстрировал видео фрагмент с суда, который проходил в 2019 году по аналогичному делу. В видеоматериале Илон Маск приводил такие же аргументы и доводы, в конце заверяя суд, что в ближайшие сроки займётся компанией SolatCity, однако по прошествию двух лет финансовая ситуация не изменилась в положительную сторону. Инцидент произошедший два года назад был решён компенсацией истицам в размере $60 млн. Однако Илона не устроил такой исход и он обратился в суд вновь. По его словам сделка была невыгодна для его компании и по сути являлась сделкой «акции за акции» (Компенсационная сделка между компаниями, в которой акции частично используются для покрытия стоимости приобретения. Определенное число акций одной компании обмениваются с другой компанией в качестве способа оплаты сделки).

Заседание суда длилось достаточно долго, как описывали журналисты в процессе Илон Маск старался избегать односложных ответов по типу: «Да, Нет». Если приговор будет вынесен в пользу акционеров компании Tesla, то Илону придётся заплатить один из самых крупных штрафов вынесенных для отдельно взятого CEO. Сейчас по данным Forbes состояние предпринимателя оценивается в $179,7 млрд. По мнению американского аналитика Дэниэла Айвза выплата такого штраф не ухудшит экономическое состояние миллиардера, но вполне вероятно повлияет на его репутацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости