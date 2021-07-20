Американской геронтократии нужны слуховые аппараты, но не IT-гиганты

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20 июля 2021, 10:58

Администрация президента США Джозефа Байдена приступила к подготовке законов, ограничивающих монопольное положение корпораций Google, Apple, Facebook, Amazon. За их деятельностью будут следить чиновники практически всех надзорных ведомств. По факту правительство США начало контролировать бизнес-процессы в информационном пространстве.



IТ-сфера ещё не заняла монопольное положение в США. Очевидно, в Белом доме осознали последствия этого процесса. Байден действует на опережение, и пока ему это удаётся.



В указе «О развитии конкуренции в экономике США» написано, что 75% экономики в стране контролируется двумя десятками компаний. Отсутствие конкуренции приводит к наценке товара, что негативно отражается на конечном потребителе. Из-за сокращения количества компаний работникам сложнее трудоустроиться. Высокий рост цен заметен в фармацевтической сфере. Особо главу Белого дома обеспокоили цены на слуховые аппараты, видимо, в связи с распространением геронтократии во власти.



В истории США уже были прецеденты, когда власть ломала хребет монополистам. В начале прошлого столетия президент страны Теодор Рузвельт выступил против нефтяной компании Standard Oil и железнодорожной ОПГ J.P. Morgan.





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