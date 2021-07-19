Санду рассказала о планах по развитию Молдавии в сторону Европы

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19 июля 2021, 17:24

Проевропейская партия Молдовы «Действие и солидарность», состав которой формировался при участии президента страны Майи Санду, одержала победу на парламентских выборах.



В скором времени партия сформирует новое правительство и построит систему власти. Население страны предоставило Санду большой кредит доверия. Чтобы оправдать его, правительству предстоит серьёзная работа. Парламент совместно с президентом будет создавать государство с сильными институтами власти. Изменится среда для развития бизнеса. Экономика должна стать конкурентоспособной и иметь достаточный объём рабочих мест, считает Санду.



В первую очередь победители проведут реформу судебной системы. В настоящее время она полностью поражена коррупцией. В суде появятся новые структуры, которые будут заниматься коррупционными преступлениями, сообщила президент страны. Отдельного внимания, по мнению главы Молдовы, заслуживает и прокуратура. Она также будет реформироваться и очищаться от преступных элементов.



Санду совместно с парламентом намерена разработать программу национальных интересов, чтобы граждане поверили в государство. При этом приоритетные отношения Кишинёв будет выстраивать с Брюсселем, а не с Москвой.





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