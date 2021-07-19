На госпредприятиях Украины появится «институт смотрящих»

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19 июля 2021, 15:00 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Законопроект о наблюдательных советах на украинских госпредприятиях принят в первом чтении Верховной радой. В нем говорится о создании во всех ключевых компаниях Украины «института смотрящих».



Совет наблюдателей будет состоять в основном из иностранцев. И они будут решать какую зарплату платить руководителям, кого поощрять, а кого наказывать.



«Сегодня у нас много проблем в управлении. Из 3 тыс. предприятий, которые находятся в распоряжении министерств и ведомств, только 947 — прибыльные. Остальные убыточные, банкроты или вообще не работают», — рассказала автор законопроекта о корпоративном управлении Роксолана Пидласа.



Наблюдательные советы будут утверждать стратегические планы развития, годовые финансовые и инвестиционные планы, обеспечивать проведение аудиторских проверок. Они будут принимать решения о назначении и увольнении руководителей. Получается, что крупнейшие компании Украины окажутся под контролем и управлением Запада.



Ранее на создании этого закона настаивал госсекретарь США Энтони Блинкен, а исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент говорил, что такого рода преобразования — якобы не пожелание Вашингтона, а ожидания самих украинцев.



Представители МВФ и транснациональных корпораций уже работают наблюдателями во всех украинских госбанках, а также в крупнейших госкомпаниях. Эксперты утверждают, что с помощью наблюдательных советов Запад выкачивает деньги из украинских компаний. При этом обогащаются и сами «смотрящие». Так, глава набсовета «Укрзализныци» гражданин Турции Шевки Аджунер за полтора года работы получил 13,8 млн гривен ($505 тыс.). Члены совета Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун за этот же период — по 11,7 млн гривен ($428 тыс.). Глава набсовета «Приватбанка» Шерон Иски получала $2 тыс. за день работы. В «Укрпочте» на зарплаты семи членам набсовета в 2019 году потратили 10,8 млн грн ($398 тыс.). «Нафтогаз» при работе «смотрящих» за 2020 год понес убытков на $700 млн.



Украинская оппозиция возмущена и активно выступает против нового законопроекта.



«Мы просим, чтобы наблюдатели получали не более десяти минимальных зарплат. Если предприятие по итогам года убыточное — ноль, если задолженность по зарплатам — тоже ноль. Это должны быть исключительно граждане Украины. Они должны иметь стаж и образование в той отрасли, за которой наблюдают», — заявил ранее депутат Нестор Шуфрич.



Эксперты заявляют, что наблюдательные советы становятся инструментами внешнего контроля над украинской экономикой и стратегическими объектами, а госкомпании выводятся из-под управления государства.





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