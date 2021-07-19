Афганская национальная армия освободила от талибов уезд Гармсир в провинции Гильменд

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2021, 14:02 Источник: РИА Новости

Sanaullah Seiam/Global Look Press

Расположенный в провинции Гильменд уезд Гармсир удалось освободить от боевиков движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация). Данная информация поступила от афганского оборонного ведомства.

По словам представителя Минобороны страны Фавада Амана, территорию освободили правительственные силы Афганистана. Произошло это сегодня, в понедельник. Отмечается, что талибы утратили контроль над уездом.

В Twitter Аман подчеркнул, что в результате противостояния афганской национальной армии боевикам уничтоженными оказались 20 талибов. Кроме того, ранения получили еще 10. Правительственные силы во время операции захватили немало боеприпасов и оружия боевиков радикального движения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости