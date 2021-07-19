Афганская национальная армия освободила от талибов уезд Гармсир в провинции Гильменд

Расположенный в провинции Гильменд уезд Гармсир удалось освободить от боевиков движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация). Данная информация поступила от афганского оборонного ведомства.
По словам представителя Минобороны страны Фавада Амана, территорию освободили правительственные силы Афганистана. Произошло это сегодня, в понедельник. Отмечается, что талибы утратили контроль над уездом.
В Twitter Аман подчеркнул, что в результате противостояния афганской национальной армии боевикам уничтоженными оказались 20 талибов. Кроме того, ранения получили еще 10. Правительственные силы во время операции захватили немало боеприпасов и оружия боевиков радикального движения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.