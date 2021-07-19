Пекин использует в Тибете тактику из Синьцзяна: подавлять национальную идентичность

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2021, 11:51

В 2021 году исполняется 70 лет с момента подписания соглашения между Пекином и Лхасой. Китай помог тибетцам освободиться от феодального строя, создать условия для экономического и социального роста.



В Белой книге, опубликованной накануне, указывается, что в регионе сохранены религиозные устои, а уровень жизни заметно повысился. Экономика Тибета была интегрирована в общекитайскую систему благодаря строительству скоростной железной дороги, стоимость которой составила 5,6 миллиарда долларов.



В то же время Китай скрывает реализацию программы, направленной на ассимиляцию местного населения. В учебных заведениях стали меньше преподавать тибетский язык, заменяя его китайским. Глава государства Си Цзиньпин поставил задачу о построении государства вокруг большинства населения – ханьцев. Такая тактика активно используется в северо-западном Синьцзяне. Теперь её решили проводить и в Тибете.



В Тибете проживает порядка 3,1 миллиона человек. Власти жёстко подавляют их попытки протеста. В знак несогласия тибетские монахи в 2008 году провели акты самосожжения. В ответ Пекин запретил вовлечение детей в тибетское монашество. Последним источником сохранения национальной идентичности остаётся Далай-лама, которому в этом году исполнилось 86 лет.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости