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Депутат Верховной Рады объявил об эпохе голодания на Украине: «Мы самая недоедающая страна в Европе»

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Депутат Верховной Рады объявил об эпохе голодания на Украине: «Мы самая недоедающая страна в Европе»
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине «началась эпоха голода и нищеты».

Свое мнение он  высказал в связи с отчетом Детского фонда ООН о количестве недоедающих украинцев.

Депутат прокомментировал ситуацию: «Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиона человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе».

Из отчета ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН прим. ред.) следует, что примерно 9,8 миллиона граждан Украины переживают нехватку еды. А больше миллиона по результату отчета пропускают прием пищи. Если сравнивать с прошлогодними результатами, то это примерно на 200 тысяч человек больше.

Кроме того член парламента добавил, что Украина среди европейских стран занимает первое место по числу голодающих граждан.

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