Экс-глава Евросовета Дональд Туск заявил, что процесс «подрыва» ЕС начали Польша и Венгрия

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18 июля 2021, 21:58

флаг ЕС, , фото: pixels.com

Бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможном «развале» Евросоюза из-за действий ряда стран-членов. По его словам, процесс «подрыва» организации начали Варшава и Будапешт.

Туск отметил, что если появится больше стран, которые будут готовы «как-то навредить Евросоюзу», то организации может прийти «конец». Он не исключает, что Польша может выйти из ЕС и тем самым «ослабить его». Экс-глава Евросовета пояснил, что кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже давно.

«Я помню, как разговаривал с Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Великобритании, при котором проходил референдум о выходе страны из ЕС), и он сказал мне: "Не переживай, мы точно не выйдем из ЕС". И вдруг спустя полгода произошло то, что правительство не предвидело"», - поделился Туск в эфире телеканала TVN24.

Он уверен, что ЕС не распадется «послезавтра», но вероятность полного развала организации есть.

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