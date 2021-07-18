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Sky News сообщил о намерении Вашингтона возвести в Британии базу слежения за РФ и КНР в космосе

, 10:12 Источник: РИА Новости

Sky News сообщил о намерении Вашингтона возвести в Британии базу слежения за РФ и КНР в космосе
US Navy/Global Look Press

Американцы собираются возвести на территории Великобритании разведывательную базу. По данным Sky News, оттуда США будут в том числе следить за действиями России и Китая в космосе.

Отмечается, что американцы располагают технологией, благодаря которой удается распознавать на расстоянии до 36000 км объект, габариты которого сопоставимы с размерами футбольного мяча. База предназначена и для выявления попыток Пекина и Москвы нанести урон жизненно важным спутникам Соединенных Штатов.

По информации представителей американских космических сил, США хотят возвести в разных точках планеты 3 радиолокационные базы. Они должны появиться в Австралии, Техасе, а также в Англии или Шотландии. Первую такую базу намерены начать эксплуатировать к 2025 году.

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