«Свободная пресса»: Польша закупает у США 250 танков Abrams для демонстрации лояльности Вашингтону

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2021, 22:17

Sgt. Joshua Wooten/Global Look Press

Польское руководство решило приобрести у Соединенных Штатов несколько сотен боевых танков М1А2 SEP v3 Abrams. Данное заявление поступило от вице-премьера этой страны Ярослава Качиньского.

Речь идет о порядка 250 таких танков, чтобы удалось укомплектовать 4 танковых батальона. Кроме того, поляки намерены приобрести машины управления, эвакуации и поддержки. Хотя отмечается, что одобрение этой сделки от американских властей еще не поступило. Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак считает необходимым разместить данные боевые машины на востоке страны, поскольку он полагает, что РФ предпримет попытку “вторжения”.

"Это самые современные, проверенные в бою танки, они созданы специально для противостояния российской «Армате»",- сказал он.

Подчеркивается, что первые американские танки прибудут в Польшу в будущем году, сообщает "Свободная пресса". Примечательно, что новые боевые машины Варшаве не достанутся. Речь идет о модификациях ранее выпущенных машин. Очевидно, что Польша стремится превратиться в основную опору на европейской территории для политики США, направленной против России. Варшава намерена стать лучшим американским сателлитом. Она изо всех сил старается показать Вашингтону свою лояльность, чтобы получить преференции в Североатлантическом альянсе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости