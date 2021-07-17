Ученый Кинг заявил о грядущем климатическом кризисе

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17 июля 2021, 18:56 Источник: РИА Новости

Rupert Oberhäuser via www.imago-/Global Look Press

В настоящее время человечество уже сталкивается с климатическим кризисом. В дальнейшем, как считает британский климатолог Дэвид Кинг, он лишь усугубится.

По словам ученого, серьезное наводнение на территории ФРГ и государствах Бенилюкса является последствием данного процесса. Кинг придерживается мнения, что в будущем такие экстремальные погодные явления будут происходить все чаще.

Отметим, что на Германию на днях обрушились сильные ливни. Серьезно пострадали западные немецкие территории. Речь идет о Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии. Из-за наводнения погибли 133 человека. Свыше 1300 граждан пропали без вести. Стихия не обошла стороной Нидерланды и Бельгию.

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