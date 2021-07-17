Бригадир Тоттен заявил о планах Британии развернуть против России тайную спецоперацию

Спецподразделения Соединенного Королевства будут противостоять КНР и РФ посредством новой тайной миссии. Данная информация поступила от Times, которая в своем материале ссылается на слова бригадира Марка Тоттена.
Он подчеркнул, что спецподразделения приступят к более комплексным заданиям против Российской Федерации и Поднебесной. Для этого им понадобится высочайший профессионализм.
Тоттен отметил, что речь идет об особой воздушной и лодочной службах. По его словам, он будет руководить “будущими силами спецназначения” морской пехоты Великобритании. Они в свою очередь будут бороться с террористами и наемниками в самых разных точках планеты.
Бригадир добавил, что спецподразделения будут осуществлять слежку за китайскими и российскими военными и разведывательными подразделениями.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.