Бригадир Тоттен заявил о планах Британии развернуть против России тайную спецоперацию

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17 июля 2021, 18:16 Источник: РИА Новости

Ilya Galakhov/Global Look Press

Спецподразделения Соединенного Королевства будут противостоять КНР и РФ посредством новой тайной миссии. Данная информация поступила от Times, которая в своем материале ссылается на слова бригадира Марка Тоттена.

Он подчеркнул, что спецподразделения приступят к более комплексным заданиям против Российской Федерации и Поднебесной. Для этого им понадобится высочайший профессионализм.

Тоттен отметил, что речь идет об особой воздушной и лодочной службах. По его словам, он будет руководить “будущими силами спецназначения” морской пехоты Великобритании. Они в свою очередь будут бороться с террористами и наемниками в самых разных точках планеты.

Бригадир добавил, что спецподразделения будут осуществлять слежку за китайскими и российскими военными и разведывательными подразделениями.

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